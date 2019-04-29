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Эрдоган отдал личных охранников Зеленскому

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
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Турецкий лидер позаботился об отдыхающем украинским политиком

Новый президент Украины Владимир Зеленский нежится на турецком пляже под пристальным присмотром охраны. При этом в местной полиции уточнили, что телохранителей выделил политику сам глава Турции Тайип Эрдоган.

По словам сотрудников спецслужб, на курорте отдыхают около 20 высокопоставленных чиновников, однако такая серьезная и внушительная охрана есть только у Зеленского.

"Охрана от Эрдогана у Зеленского очень серьезная. Когда журналисты пытались его сфотографировать за ужином в ресторане, бодигарды резко это пресекли",

цитирует представителя полицейских издание "Страна.ua".

Ранее сотрудники отеля, где остановился украинский политик, рассказали о его поведении. По их словам, Зеленский вел себя сдержанно и произвел хорошее впечатление. Они отметили, что увидели в шоумэне "простого, приятного и весьма симпатичного человека". При этом шоумэн старался не попадаться на глаза публике и не мешать отдыхающим.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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