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Раскрыты подробности отдыха Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжение Порошенко закроют выезд из Украины
В отличии от Порошенко новоиспеченный политик не стал шиковать

Новый президент Украины Владимир Зеленский отдохнул в Турции. О подробностях его путешествия рассказали сотрудники отеля, в котором остановился политик.

По их словам, Зеленский вел себя сдержанно и произвел хорошее впечатление. Они отметили, что увидели в шоумэне "простого, приятного и весьма симпатичного человека", передает РИА "Новости".

Во время отдыха Зеленский старался не попадаться на глаза публике и не мешать отдыхающим. При этом журналистам так и не удалось поймать его на пляже, яхте или баре. Один из официантов рассказал, что лично относил завтрак политику, который произвел на него хорошее впечатление.

Ранее новый глава Украины заявил, что решил на два дня улететь в Турцию, чтобы отдохнуть. По его словам, это первые выходные за последние 4 месяца.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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