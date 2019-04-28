Порошенко закроют выезд из Украины

Над политиком нависла реальная угроза

Штаб нового лидера Украины Владимира Зеленского поддержал петицию о запрете выезда Петра Порошенко за пределы страны.

Отмечается, что преступления, которые совершил политик, не должны остаться без ответа, передают "Украинские новости".

Ранее киевский окружной административный суд принял к рассмотрению иск о запрете выезда из страны Порошенко на протяжении года после президентских и парламентских выборов.

Сам политик пока никак не отреагировал на эту информацию.