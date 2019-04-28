Зеленский появится на российском телевидении

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Новый президент Украины Владимир Зеленский неожиданно станет ведущим шоу "Магия" на телеканале НТВ.
На сайте компании отмечается, что показ программы начнется с 3 мая.
"Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах!",
- говорится в анонсе к передаче.
Однако "Коммерсант" уточняет, что шоу записали еще в 2011 году. Соведущей Зеленского стала Татьяна Лазарева.
Второй тур президентских выборов состоялся на Украине 21 апреля. Свои голоса за шоумена Владимира Зеленского отдали 73% избирателей.
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