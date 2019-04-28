Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Зеленский появится на российском телевидении

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Политик снялся в телепрограмме в качестве ведущего

Новый президент Украины Владимир Зеленский неожиданно станет ведущим шоу "Магия" на телеканале НТВ.

На сайте компании отмечается, что показ программы начнется с 3 мая.

"Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах!",

- говорится в анонсе к передаче.

Однако "Коммерсант" уточняет, что шоу записали еще в 2011 году. Соведущей Зеленского стала Татьяна Лазарева.

Второй тур президентских выборов состоялся на Украине 21 апреля. Свои голоса за шоумена Владимира Зеленского отдали 73% избирателей.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

А вдруг отменят: жители Донбасса спешат получить гражданство РФ

Люди готовы часами стоять за новым паспортом

Под страхом смерти: названа истинная цель визита Зеленского в Турцию

Новый президент Украины испугался за свою жизнь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей