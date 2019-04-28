Зеленский появится на российском телевидении

Политик снялся в телепрограмме в качестве ведущего

Новый президент Украины Владимир Зеленский неожиданно станет ведущим шоу "Магия" на телеканале НТВ.

На сайте компании отмечается, что показ программы начнется с 3 мая.

"Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах!",

- говорится в анонсе к передаче.

Однако "Коммерсант" уточняет, что шоу записали еще в 2011 году. Соведущей Зеленского стала Татьяна Лазарева.

Второй тур президентских выборов состоялся на Украине 21 апреля. Свои голоса за шоумена Владимира Зеленского отдали 73% избирателей.