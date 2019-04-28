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Украинцы выдвинули России ультиматум

Фото: www.globallookpress.com
В Незалежной в ярости от действий Москвы по выдаче паспортов

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко призвала Россию немедленно отменить решение об упрощённой выдаче российских паспортов жителям Донбасса.

По ее мнению, Москва специально нагнетает ситуацию перед важными встречами, чтобы надавить на своих политических врагов.

"Для реализации политического блока (Минских соглашений) Путин должен отменить свои же указы о незаконной паспортизации украинцев",

написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Она отметила, что Киев соблюдает все соглашения и принял закон об амнистии, и об особенностях местного самоуправления. Однако, Россия, по ее словам, не хочет соблюдать условия для прекращения конфликта в Донбассе.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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