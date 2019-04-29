Политик не уйдет от наказания за кровопролитную войну в Донбассе

Депутат Берлинского городского парламента от партии "Альтернатива для Германии" Гуннар Линдеманн считает, что нынешнего президента Украины Петра Порошенко нужно передать на суд из-за военных преступлений в Донбассе.

По его словам, доказательств бесчеловечности политика уже достаточно. В документах органов юстиции ДНР и ЛНР отмечается, что 90% снарядов, падающих на мирные дома жителей Донбасса, прилетало со стороны ВСУ. Эти факты подтверждают и в ОБСЕ.

"[Отчеты] являются чистейшим доказательством того, что Порошенко не хотел мира для Донбасса",

– сказал Линдеманн в интервью газете "Комсомольская Правда".

По его мнению, Порошенко за пять лет правления был лишь "военным лидером" и использовал кровопролитие для удержания на посту президента.

Напомним, что Киев ввел войска в Донецкую и Луганскую народные республики в апреле 2014 года. Жертвами конфликта, по разным данным, стали более 10 тысяч человек, передает РИА ФАН.