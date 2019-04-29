Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Порошенко сдадут в Международный трибунал

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Политик не уйдет от наказания за кровопролитную войну в Донбассе

Депутат Берлинского городского парламента от партии "Альтернатива для Германии" Гуннар Линдеманн считает, что нынешнего президента Украины Петра Порошенко нужно передать на суд из-за военных преступлений в Донбассе.

По его словам, доказательств бесчеловечности политика уже достаточно. В документах органов юстиции ДНР и ЛНР отмечается, что 90% снарядов, падающих на мирные дома жителей Донбасса, прилетало со стороны ВСУ. Эти факты подтверждают и в ОБСЕ.

"[Отчеты] являются чистейшим доказательством того, что Порошенко не хотел мира для Донбасса",

– сказал Линдеманн в интервью газете "Комсомольская Правда".

По его мнению, Порошенко за пять лет правления был лишь "военным лидером" и использовал кровопролитие для удержания на посту президента.

Напомним, что Киев ввел войска в Донецкую и Луганскую народные республики в апреле 2014 года. Жертвами конфликта, по разным данным, стали более 10 тысяч человек, передает РИА ФАН.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

А вдруг отменят: жители Донбасса спешат получить гражданство РФ

Люди готовы часами стоять за новым паспортом

Под страхом смерти: названа истинная цель визита Зеленского в Турцию

Новый президент Украины испугался за свою жизнь

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей