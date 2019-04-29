Украина не получит российское имущество без боя

Концерн "Газпром" не согласен с арестом своих активов за границей в пользу НАК "Нафтогаз Украины". Соответствующее заявление российская компания направила в суд Люксембурга.

"15 апреля 2019 года ПАО "Газпром" в целях защиты своих прав обратилось в суд Люксембурга с заявлением об оспаривании ареста и вступлении в процесс", – говорится в отчете компании.

Ранее "Нафтогаз" объявил, что инициировал в юрисдикции Люксембурга процесс по принудительной оплате штрафа в размере $2,6 млрд, присужденного "Газпрому" Стокгольмским арбитражем за сокращение объема транзита топлива в ЕС. Российская сторона оспорила этот вердикт. Рассмотрение апелляции назначено в Швеции на октябрь 2019 года.

Между тем "Нафтогаз" пытается уже сейчас заполучить с "Газпрома" эти средства путем ареста активов российского концерна в третьих странах. Ранее приостановить процесс удалось в Великобритании.