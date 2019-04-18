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Варшава не может понять позицию Берлина, который поддерживает расширение поставок российского газа в Европу. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его мнению, потребители газа из РФ ставят под угрозу всеобщие мир и спокойствие.
"Германия хочет покупать российский газ через "Северный поток – 2", а платить за российский газ – это как платить за оружие президента Путина", – цитирует премьера "Европейская правда".
Моравецкий предложил партнерам по ЕС взять пример с Польши, которая уже заключила долгосрочные контракты на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США.
Ранее американские сенаторы предложили ввести санкции против зарубежных партнеров "Газпрома", участвующих в его экспортных проектах.
"Северный поток – 2" – российский газопровод, состоящий из двух параллельных нитей общей мощностью 55 млрд куб. м в год. Магистраль свяжет напрямую побережье РФ и ФРГ через Балтийское море.
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