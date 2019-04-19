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Лавров испугался за "Северный поток-2"

Фото: www.globallookpress.com
В Европе слишком часто меняют правила игры

Судьба газопровода "Северный поток – 2" находится в руках европейцев. Но полагаться на них нельзя, своими действиями они противоречат сами себе. На это указал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"То, что происходит с "Северным потоком", вызывает очень серьезное беспокойство. Еврокомиссия изначально получила юридическое заключение, что "Северный поток – 2" не нарушает газовую директиву. А потом она сделала все, чтобы внести поправки в эту газовую директиву, которые устанавливают правила задним числом для уже сделанных инвестиций", – рассказал Лавров.

Ситуацию усугубляет бесцеремонное вмешательство США в европейскую энергобезопасность, отметил министр на встрече с членами Международного совета по сотрудничеству и инвестициям в пятницу, 19 апреля.  

Фото: www.globallookpress.com

"Чего стоят регулярные публичные заявления посла США в Германии, который просто требует от германского правительства изменить свою позицию, пойти наперекор собственным интересам", – приводит РИА "Новости" слова Лаврова.

Поправки к Газовой директиве Евросоюза, касающиеся морских газопроводов, были окончательно одобрены Советом стран ЕС 15 апреля. По новым правилам добычей и транспортировкой газа не может заниматься одна компания. Решение вступит в силу через 9 месяцев после его опубликования. "Северный поток – 2" мог бы быть построен к этому времени, но процесс активно тормозит Дания.

Николай ВИКТОРОВ
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