Отказ в согласовании маршрута вызван желанием выслужиться перед Вашингтоном

Копенгаген намерен до последнего препятствовать согласованию маршрута российского газопровода через датские территориальные воды. По версии европейских СМИ, власти страны заботятся не об экологии и безопасности, а вредят Москве по просьбе Вашингтона.



Датское энергетическое агентство в марте затребовало от компании Nord Stream 2 AG проложить новый маршрут газопровода в обход острова Борнхольм, расположенного к югу от Швеции. "Мы хотим быть уверены, что одобряем оптимальный маршрут с точки зрения экологии и судоходства в этой зоне", – заявлял официальный представитель агентства Мортен Кристенсен.

В консорциуме же считают, что новое требование может рассматриваться лишь как преднамеренная попытка задержать реализацию проекта, передает Le Monde. На предприятии считают, что каждый день задержки в реализации проекта обойдется в 20 млн евро европейским семьям и промышленности, которые остро нуждаются в дополнительных объемах газа.

В Nord Stream 2 AG в деструктивной позиции Дании видят американский след. "Датчане – лакеи американцев в этом вопросе. Они валяют дурака и затягивают дело, чтобы навредить проекту", – заявил французским журналистам близкий к "Северному потоку – 2" источник.

Новая задержка может напрямую отразиться на Европе, чьи потребности в газе все больше растут. Договор России с Украиной на транзит газа истекает 1 января 2020 года. "Газпром" рассчитывал на то, что топливо будет доставлять посредством "Северного потока – 2". Если он не будет сдан в срок, виноват в этом будет Копенгаген.