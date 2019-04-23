Проекту газопровода вынесли приговор

То, что мешает европейским интересам, нужно устранить как можно быстрее.

С таким громким заявлением выступил кандидат на пост главы ЕК от консерваторов Манфред Вебер. Он пообещал сделать все, чтобы "Северный поток – 2" заблокировали, если его выберут на эту должность.

Газопровод якобы делает Европу чересчур зависимой от наших энергоносителей, что вызывает у Вебера неудовольствие.

"Нам нужно больше независимости от российского газа. В качестве главы Еврокомиссии я использую все нормы и законы, чтобы заблокировать "Северный поток – 2",

– анонсировал он скорый "конец" проекта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на издание Polska Times.

Ранее беспокойство за судьбу "Северного потока – 2" выразил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Еврокомиссия изначально получила юридическое заключение, что "Северный поток – 2" не нарушает газовую директиву. А потом она сделала все, чтобы внести поправки в эту газовую директиву, которые устанавливают правила задним числом для уже сделанных инвестиций", – заявил он.