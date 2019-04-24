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Европу засудят за "Северный поток-2"

Фото: www.globallookpress.com
Инвесторы газопровода указали на дискриминацию

Оператор российского проекта "Северный поток-2" компания Nord Stream 2 AG может обратиться в международный арбитраж для защиты строящегося газопровода. Об этом предупредил исполнительный директор компании Nord Stream 2 Маттиас Варниг.

Он написал письмо главе Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клоду Юнкеру о том, что принятые в ЕС поправки к газовой директиве ущемляют интересы инвесторов "Северного потока-2". Реализация проекта началась в 2015 г., когда в Европе действовали старые нормы регулирования в сфере энергетики. "Газпром" и европейские компании вложили в проект миллиарды евро. Но Газовая директива ставит под угрозу реализацию проекта и получение инвесторами прибыли.

Варниг напомнил, что не только 5 европейских компаний получат выгоду, когда газопровод будет построен. Он откроет для европейцев 31 тыс. новых рабочих мест, гарантирует стабильные поставки топлива и обеспечит снижение цен на газ до 13%, пообещал глава Nord Stream 2.

Фото: www.globallookpress.com

Поэтому Газовая директива не должна распространяться на "Северный поток-2", указал Варниг. Он предложил Юнкеру выход: считать газопровод уже действующим, несмотря на то, что труба еще не до конца проложена. В противном случает Nord Stream 2 обратится в суд на основании ст. 26 Энергетической хартии ЕС.

Ответ Юнкер должен дать до 13 мая.

Новая редакция Газовой директивы ЕС была окончательно утверждена на Совете ЕС 15 апреля. В соответствии с документом, одна и та же компания не может быть оператором трубопровода и поставщиком газа. Кроме того, один поставщик не может занимать все мощности, даже если нет других желающих экспортировать топливо этим маршрутом.

Николай ВИКТОРОВ
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