Датское упрямство станет для проекта непреодолимым препятствием

Препятствия, которые чинят газопроводу власти Дании, приведут к резкому удорожанию проекта и в итоге сделают его нерентабельным. С таким предупреждением выступили немецкие журналисты.



Последний вариант прокладки трубы по дну Балтийского моря предполагает, что газопровод пройдет через исключительную экономическую зону Дании. Власти страны не имеют права не выдать разрешение на строительство. Тем не менее Копенгаген будет умышленно затягивать этот процесс "кропотливой проверкой", включающей проверку экологической безопасности и всех альтернативных вариантов маршрута. В общей сложности необходимые процедуры могут занять целый год, отмечает издание Junge Welt.

Это может привести к заморозке строительства, а также к демонтажу уже проложенных труб и новой их укладке по другому маршруту. В итоге срок окончания строительства может сдвинуться с конца 2019-го на конец 2020 года. По мнению немецких журналистов, Дания совершает подобные действия исключительно из политических соображений.

Частичная перекладка труб и затягивание сроков сдачи проекта в эксплуатацию может привести к значительному удорожанию проекта. На данный момент стоимость его реализации оценивается в $15 миллиардов, и эта сумма может значительно возрасти. В результате рентабельность "Северного потока – 2" снизится, а также сократится разница в цене между российским трубопроводным топливом и сжиженным природным газом из США.

Не исключено, что Дания действует по указке Вашингтона и ряда европейских стран, пытаясь добиться от "Газпрома" заключения нового контракта с Киевом на поставки голубого топлива в Европу по украинской территории. Если договор, истекающий в этом году, будет продлен, загрузка "Северного потока – 2" снизится, что также не в лучшую сторону повлияет на рентабельность проекта.

Если же договор между Москвой и Киевом заключен не будет, Россия может в 2020 г. до предела снизить газовый экспорт. В этом случае она полностью будет зависеть от датских властей. Учитывая их стремление затянуть весь процесс, это может сказаться на репутации России как "надежного поставщика" на европейском рынке, отмечает РИА ФАН.

В марте Датское энергетическое агентство потребовало провести дополнительную экспертизу проекта строительства газопровода к югу от острова Борнхольм. Таким образом, Копенгаген подтолкнул оператора "Северного потока – 2" к тому, чтобы тот воспользовался альтернативным маршрутом, предусмотрительно разработанным еще в августе 2018 года.

Эксперты еще тогда предупредили, что такой шаг датских властей приведет к заморозке строительства и переносу сроков его окончания. Кроме того, "Газпрому" придется увеличить обязательства по объему транзита через Украину с 10-15 до 40-50 млрд кубометров газа в год.