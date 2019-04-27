Политические интриги ставят под угрозу будущее страны

Немцы возмутились из-за прозвучавшего ранее заявления о блокировке проекта газопровода.

С резкой критикой в адрес кандидата на пост главы ЕК Манфреда Вебера выступила премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг. Напомним, ранее Вебер пообещал, что сделает все возможное, если его изберут, чтобы устранить "мешающий" европейским интересам "Северный поток – 2".

Швезиг подчеркнула важную роль энергетического проекта для Германии, которая намерена отказаться от атомной энергии и угля к 2038 году.

"Мы должны перейти на другие виды энергии, в первую очередь на экологически чистые источники энергии. В этом случае нам необходимо газовое обеспечение в качестве временного решения",

– отметила она, добавив, что не следует играть с будущим страны. Об этом пишетZDF.

При этом она упрекнула Вебера в безответственности, указав, что он должен выступать на стороне соотечественников. А позиция немцев по вопросу "Северного потока – 2" в корне отличается от его собственной.