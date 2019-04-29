Упрямство Дании по "Северному потоку-2" стоит €20 млн в день

Когда здравый коммерческий расчет противоречит политическим играм, страдают простые люди

Граждане и предприятия Евросоюза будут платить за каждый день отсрочки запуска газопровода "Северный поток-2" по €20 млн. Об этом сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.

"Если газопровод будет построен к концу 2019 г. и введен в эксплуатацию в 2020 г., европейские семьи получат доступ к источнику газа с более низкой себестоимостью и сэкономят €8 млрд в год", - подсчитали в компании.

Планируется, что дополнительные поставки газа напрямую из РФ на территорию страны-члена ЕС Германии позволят снизить цены на "голубое топливо" для потребителей на 13%, пояснили в компании "Известиям".

Сейчас строительство идет сразу на нескольких участках маршрута трубопровода, в том числе на территории России, Германии, Финляндии и Швеции. Единственная страна, которая еще не дала разрешения на прокладку трубы, – Дания. По двум заявкам, которые Nord Stream 2 AG подавал в апреле 2017 г. и августе 2018 г. Копенгаген до сих пор не дал ответа.

В апреле 2019 г. Nord Stream 2 AG направил на рассмотрение Копенгагена третий вариант маршрута – уже международных водах, относящихся к исключительной экономической зоне Дании. То есть фактически запретить прокладку трубы там Копенгаген не может. Но затянуть сроки строительства в его силах – он потребовал проведения экологической экспертизы, на которую может уйти до 6 месяцев.

Все это время европейцы будут платить за газ по старым расценкам, предупредили в Nord Stream 2 AG.