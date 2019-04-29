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Сербия указала на тотальный контроль Запада

Фото: www.globallookpress.com
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Братское РФ государство Европа держит в черном теле

Белград заговорил о несправедливости по отношению к нему со стороны вездесущих опекунов в лице ЕС и США. Речь идет о двойных стандартах, которые распространяются на многие аспекты, в том числе поставку газа.

Запад курирует, кому можно принимать идущее из России топливо, а кому нет. Так, Сербия оказалась в числе обделенных, полагает глава ее внешнеполитического ведомства Ивица Дачич.

"Германии и североевропейским странам можно использовать газ, идущий по "Северному потоку", а вот сербам российский газ покупать не следует – он же негативно на них влияет! То есть на немцев и других не влияет! Двойные стандарты. Но мы с ними сталкиваемся постоянно",

пожаловался министр в интервью RT. Кроме того, он отметил, предвзятое отношение Запада, который хотел бы держать Сербию под колпаком. В пример привел вольность, которую она себе позволила, отменив визы с Китаем и Россией, Индией и Индонезией.

"У Запада найдутся возражения по любому поводу", – констатировал Дачич.

Напомним, Сербия вне Евросоюза. Для нее путь туда тернист. Переговоры о вхождении в европейское сообщество ведутся с 2014 года. Сейчас страна является одним из главных претендентов на вступление в ЕС. 

Ксения АНДРЕЕВА
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