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Евросоюз компенсирует потерю Великобритании за счет Балкан

Фото: www.globallookpress.com
Ждать, пока все страны бывшей Югославии решат свои споры, в ЕС не хотят

Балканским странам предоставят возможность как можно скорее вступить в Евросоюз. Об этом заявил комиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан. По его мнению, новые члены принесут пользу всему объединению.

"Речь идет не о людях в юго-восточной Европе, речь идет о наших собственных насущных интересах. Либо мы экспортируем стабильность, либо импортируем нестабильность", – попытался убедить европейцев Хан.

По словам Хана, активное продвижение процесса расширения ЕС не связано с выходом из него Великобритании. В то же время решение одной страны покинуть союз не должно мешать другим объединяться, заявил Хан газете Handelsblatt. Более того, не нужно ждать, когда все Балканские страны "дозреют" до членства в ЕС. Можно принимать того, кто хочет и готов, невзирая на сроки поданной заявки.

Фото: www.globallookpress.com

"Если какая-то страна быстрее сближается с ЕС, то ее нельзя наказывать за то, что другие движутся медленнее. Конкуренция среди государств – это хорошо, она подстегивает", – подчеркнул еврокомиссар.

В понедельник, 29 апреля, в Берлине по инициативе Германии и Франции состоится конференция по развитию ситуации на Западных Балканах. Главы государств и правительств Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Сербии, Словении, Хорватии, Черногории, непризнанного Косово обсудят пути решения многочисленных двусторонних конфликтов и возможность вступления в ЕС.

Сейчас главными кандидатами считаются Сербия и Черногория. Кроме того, на очереди Албания и Македония: последняя ради членства в ЕС и НАТО сменила название. На вступление в ЕС также претендует Босния.

Николай ВИКТОРОВ
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