Македонию переименовали

На это парламентарии страны пошли ради вступления в НАТО и ЕС

Парламент Македонии утвердил закон, согласно которому государство теперь называется иначе. Поправки по договору с Грецией ради вступления в НАТО и ЕС депутаты поддержали большинством голосов. Они решили, что отныне на карте страна будет назваться Северной Македонией, передает Reuters.

За переименование проголосовал 81 законодатель из 120.







