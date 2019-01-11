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Македонию переименовали

На это парламентарии страны пошли ради вступления в НАТО и ЕС

Парламент Македонии утвердил закон, согласно которому государство теперь называется иначе. Поправки по договору с Грецией ради вступления в НАТО и ЕС депутаты поддержали большинством голосов. Они решили, что отныне на карте страна будет назваться Северной Македонией, передает Reuters.

За переименование проголосовал 81 законодатель из 120.  



Оксана ПОДТУРКИНА
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