Македонию переименовали

Нибиру
- Нибиру поможет Порошенко остаться у власти
- Нибиру над Москвой: названа новая дата конца света
- Угроза миновала: NASA взорвали Нибиру
173 новости
Парламент Македонии утвердил закон, согласно которому государство теперь называется иначе. Поправки по договору с Грецией ради вступления в НАТО и ЕС депутаты поддержали большинством голосов. Они решили, что отныне на карте страна будет назваться Северной Македонией, передает Reuters.
За переименование проголосовал 81 законодатель из 120.
На территории страны будет введен режим чрезвычайного положения
Киев делает "аналитический анализ" своих шагов