США отрепетировали на Югославии планы по развалу России

Израильский эксперт указал, какую "нечисть" Европа поддержала 20 лет назад

Вашингтон и НАТО в конце 90-х годов прошлого века планировали развалить Российскую Федерацию по "югославскому сценарию". Об этом заявил израильский государственный деятель и дипломат Яков Кедми.

"Европа в войне против сербов поддерживала самую нечисть. Так чего же сегодня удивляться, что Европа поддерживает пронацистские настроения в Прибалтике или на Украине. Совершенно ясно, то что было с Югославией – это была генеральная репетиция для России. Но пришло другое руководство, Россия отряхнулась и начала восстанавливаться",

– сказал эксперт в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", посвященной началу бомбардировок американцами и натовцами сербских городов 20 лет назад.

Кедми подчеркнул, что от сегодняшней России зависит, чтобы такого больше не повторилось нигде и никогда – ни на Ближнем Востоке, ни в Европе, чтобы "никто не мог поддерживать силой бандитов".

Также он считает, что Москва всегда мешала западным странам, поскольку исторически была гарантом безопасности сербов. При этом он заметил такую закономерность: "две сербские трагедии" – вторжение Австро-Венгрии в 1914 г. и бомбардировка Югославии в 1999-ом – пришлись на то время, когда положение России было крайне уязвимым.

По словам израильтянина, НАТО сразу взяло курс на поддержку хорватов и боснийцев. Он напомнил, что первые уничтожали сербское население во время Второй мировой войны, а вторые составляли 90% "мусульманского легиона Гитлера".

"А кто закупал оружие для албанцев и кто послал добровольцев к боснякам и албанцам? Бен Ладен. Его люди воевали в Боснии против сербов. Его люди поддерживали албанцев. Это все не ново. Те же, кто потом дошли до Сирии и Ирака, они все проходили школу после Афганистана и Чечни в Югославии", – сказал Кедми.

По мнению израильского специалиста, нет ничего удивительного, что в Европе закрывают глаза на "нацистскую нечисть", которая поднимает голову в прибалтийских странах и в Незалежной.



"Вся эта комедия, все, что происходит сегодня, что происходило в Сирии, что замышляют на Украине или в Прибалтике, – все это то же самое, то же направление, которое на знакомом нам языке называется "Drang nach Osten" (в переводе с нем. "Натиск на Восток" – ред.)", – предупредил аналитик.

Яков Кедми родился в Москве в 1947 г., выехал из СССР в 1969-ом в Израиль. Принимал участие в Войне Судного дня в октябре 1973-го в танковом батальоне. Позже занимал руководящие должности в "русском отделе" министерства иностранных дел.

Напомним, бомбардировки Югославии, унесшие жизни, по данным сербской стороны, от 3,5 до 4 тыс. человек, длились 78 дней. В результате это привело к развалу страны и оккупации Косово.

