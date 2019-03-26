Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США отрепетировали на Югославии планы по развалу России

Фото: TASS:Archive
Израильский эксперт указал, какую "нечисть" Европа поддержала 20 лет назад

Вашингтон и НАТО в конце 90-х годов прошлого века планировали развалить Российскую Федерацию по "югославскому сценарию". Об этом заявил израильский государственный деятель и дипломат Яков Кедми.

"Европа в войне против сербов поддерживала самую нечисть. Так чего же сегодня удивляться, что Европа поддерживает пронацистские настроения в Прибалтике или на Украине. Совершенно ясно, то что было с Югославией – это была генеральная репетиция для России. Но пришло другое руководство, Россия отряхнулась и начала восстанавливаться",

сказал эксперт в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", посвященной началу бомбардировок американцами и натовцами сербских городов 20 лет назад.

Кедми подчеркнул, что от сегодняшней России зависит, чтобы такого больше не повторилось нигде и никогда – ни на Ближнем Востоке, ни в Европе, чтобы "никто не мог поддерживать силой бандитов".

Также он считает, что Москва всегда мешала западным странам, поскольку исторически была гарантом безопасности сербов. При этом он заметил такую закономерность: "две сербские трагедии" – вторжение Австро-Венгрии в 1914 г. и бомбардировка Югославии в 1999-ом – пришлись на то время, когда положение России было крайне уязвимым.

Фото: TASS:Archive

По словам израильтянина, НАТО сразу взяло курс на поддержку хорватов и боснийцев. Он напомнил, что первые уничтожали сербское население во время Второй мировой войны, а вторые составляли 90% "мусульманского легиона Гитлера".

"А кто закупал оружие для албанцев и кто послал добровольцев к боснякам и албанцам? Бен Ладен. Его люди воевали в Боснии против сербов. Его люди поддерживали албанцев. Это все не ново. Те же, кто потом дошли до Сирии и Ирака, они все проходили школу после Афганистана и Чечни в Югославии", – сказал Кедми.

По мнению израильского специалиста, нет ничего удивительного, что в Европе закрывают глаза на "нацистскую нечисть", которая поднимает голову в прибалтийских странах и в Незалежной.

"Вся эта комедия, все, что происходит сегодня, что происходило в Сирии, что замышляют на Украине или в Прибалтике, – все это то же самое, то же направление, которое на знакомом нам языке называется "Drang nach Osten" (в переводе с нем. "Натиск на Восток" – ред.)", – предупредил аналитик.

Яков Кедми родился в Москве в 1947 г., выехал из СССР в 1969-ом в Израиль. Принимал участие в Войне Судного дня в октябре 1973-го в танковом батальоне. Позже занимал руководящие должности в "русском отделе" министерства иностранных дел.

Напомним, бомбардировки Югославии, унесшие жизни, по данным сербской стороны, от 3,5 до 4 тыс. человек, длились 78 дней. В результате это привело к развалу страны и оккупации Косово.

Николай КАЦАПОВ
новости партнеров
Загрузка...

Порошенко вскрыл "планы" Москвы по срыву выборов

Лидер Незалежной обнаружил в президентской гонке кандидата от Кремля

Атаковать бесполезно: Крымский мост защитит спецбригада

Стратегический объект снабдили еще одним уровнем безопасности

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей