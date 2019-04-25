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США получат полный контроль над Балканами

Фото: www.globallookpress.com
Боснию необходимо спасать от "вредного" воздействия Москвы, считают в Конгрессе

Сараево имеет важное геополитическое значение для Вашингтона на Западных Балканах. Москва, Пекин и Анкара оказывают "негативное влияние" на Боснию и Герцеговину. Поэтому власти США должны увеличить объемы помощи балканской республике, говорится в докладе исследовательской службы Конгресса США.

"Конгресс может рассмотреть вопрос об объеме помощи, которую США будут выделять Боснии и Герцеговине в дальнейшем, и то, насколько такая помощь соответствует долгосрочным целям США в отношении территориальной целостности Боснии и Герцеговины, ее интеграции в НАТО и ЕС, энергобезопасности и устойчивости к пагубному влиянию",

– говорится в документе, который цитирует RT.

По данным американских аналитиков, Москва намерена помешать евроатлантической интеграции Западных Балкан и укрепить свои притязания на статус великой державы. Наша страна якобы "усугубляет межэтническую рознь, поддерживает нелиберальные или антизападные политические силы и содействует милитаризации Республики Сербской".

В Вашингтоне указали на то, что РФ активно поддерживает лидера боснийских сербов Милорада Додика, который является действующим председателем президиума Боснии и Герцеговины. Кроме того, Москва использует в качестве "мягкой силы" свои пропагандистские средства массовой информации.

Фото: pixabay.com

Додик не хочет принимать помощь от Вашингтона. С 1995 года Босния получила от США более $2 млрд, причем $21 млн – только в этом году. Деньги переводятся по каналам Госдепартамента и Агентства США по международному развитию (USAID). Средства планируется потратить на обеспечение мира и безопасности, включая обучение правоохранителей, и на поддержку демократии и прав человека, в том числе на работу с НКО, СМИ и организациями гражданского общества.

"USAID предоставляет средства под прикрытием предполагаемой борьбы с преступностью и коррупцией с целью обойти все учреждения и напрямую вмешаться во внутренние дела Республики Сербской", – заявлял в прошлом году глава президиума Боснии и Герцеговины.

Балканскому региону стремятся навязать зависимость от США. "А когда эта работа не приносит успехов, сразу говорят о "негативном российском влиянии", – прокомментировал ситуацию политолог Александр Асафов. По его словам, Москву используют в качестве страшилки, чтобы силой загнать боснийцев в НАТО.

Штаты стремятся провести во власть восточно– и южноевропейских стран проамерикански настроенных политиков. "Другие мнения считаются враждебными и обозначаются как деструктивные. Наклеив этот лейбл на любую политику, противоречащую Соединенным Штатам, Вашингтон развязывает руки и позволяет себе проводить "меры противодействия", – указал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Андрей ФИЛАТОВ
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