Москва или Вашингтон: Европа требует от Балкан сделать выбор

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Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что увеличение присутствия НАТО на Балканах сильно беспокоят Москву.
"Положение на Балканах вызывает обеспокоенность. Мы видим, что НАТО и Евросоюз наращивают усилия по дальнейшему "освоению" региона", – цитирует его греческая газета "Эфимерида тон синдактон".
Лавров подчеркнул, что Европа требует от балканских стран сделать выбор между Москвой и Вашингтоном. Такие действия, по мнению министра, только усиливают дестабилизацию на Западе.
При этом до сих пор главным очагом нестабильности в Старом Свете остается Косово, передает РИА ФАН.
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