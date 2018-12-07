Москва или Вашингтон: Европа требует от Балкан сделать выбор

Старый Свет ищет новых союзников в борьбе против России

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что увеличение присутствия НАТО на Балканах сильно беспокоят Москву.

"Положение на Балканах вызывает обеспокоенность. Мы видим, что НАТО и Евросоюз наращивают усилия по дальнейшему "освоению" региона", – цитирует его греческая газета "Эфимерида тон синдактон".

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Лавров подчеркнул, что Европа требует от балканских стран сделать выбор между Москвой и Вашингтоном. Такие действия, по мнению министра, только усиливают дестабилизацию на Западе.

При этом до сих пор главным очагом нестабильности в Старом Свете остается Косово, передает РИА ФАН.