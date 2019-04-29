Дания вызвала раздражение у строителей трубопровода

Оператор проекта "Северный поток – 2" компания Nord Stream 2 AG вместе с подачей третьей заявки по прокладке газопровода через Данию подала апелляцию на это требование Датского энергетического агентства (DEA). Об этом сегодня сообщил замначальника департамента внешнеэкономической деятельности "Газпрома" Дмитрий Хандога.

"Помимо работы по самому проекту, проектная компания и акционер – "Газпром" - оставляет за собой право на меры юридической защиты. В частности, вместе с подачей третьей заявки на получение разрешения проектная компания Nord Stream 2 AG также 17 апреля подала апелляцию на решение Датского энергетического агентства потребовать у компании третью заявку", – цитирует РИА "Новости" Хандогу.

Также он отметил, что и в настоящее время в планах участников проекта запустить в строй "СП-2" в конце текущего года, несмотря на действия DEA.

"Сейчас на рассмотрении датских властей находятся три заявки по маршруту укладки газопровода: в территориальных водах и исключительной экономической зоны Дании. Тем не менее компания работает", – сказал представитель российского монополиста.





По его данным, в Балтийском море уже уложено больше 1 тыс. 125 километров.

"Мы анализируем, как повлияет выдача датского разрешения в той или иной момент, работаем над разработкой мер по сохранению проекта в графике, но могу сказать, что в настоящий момент сохраняется вероятность строительства газопровода и пуск его до конца года", – приводит слова Хандоги ТАСС.

В свою очередь, начальник департамента "Газпрома" Александр Иванников уверяет, что, вопреки внешним трудностям, новый газопровод будет экономически рентабельным, поскольку "жизненный цикл таких проектов составляет 25-30 и более лет". И никакие "сдвижки сроков" не повлияют на экономику "СП-2", а мощности российской трубы будут полностью востребованы.

Ранее в понедельник немецкий Bild опубликовал статью о строительстве газопровода в водах Балтики с борта крупнейшего судна-трубоукладчика Pioneering Spirit, в которой автор называет "Северный поток – 2" проектом, "расколовшим Европу", и "политическим триллером", где с одной стороны стоят президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель, а с другой – Украина, Франция, Польша и заокеанские США.





В материале уже известные и набившие оскомину постулаты о будущих финансовых потерях Незалежной и Польши из-за трубы, об экономической зависимости от Москвы, о желании лидера Штатов Дональда Трампа поставлять в Старый Свет больше американского газа и так далее.

В конце статьи издание приводит высказывание капитана Pioneering Spirit Фреда Регтопа по поводу всей этой шумихи вокруг "СП-2": "Разумеется, мы следим за политической дискуссией вокруг проекта. Однако мы здесь для того, чтобы прокладывать трубы. Это наша работа".

И, судя по всему, работа там кипит беспрерывно, как указал автор, по 12 часов за смену.

