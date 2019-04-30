"Протащили "Северный поток – 2": в ЕС нашли пророссийские силы

Проекта могло и не быть

Многие представители стран Евросоюза не желали, чтобы "Северный поток – 2" реализовали.

"Виновниками" успешного строительство газопровода назвали Германию. Берлин "протащил" проект. Об этом говорится в докладе EU-Lobbyreport, который выпустила неправительственная организация LobbyControl. В этом документе отмечается, как люди и PR-агентства "давят" на политику ЕС. При этом говорится и о мощном пророссийском лобби в Брюсселе. "Неудобный" для европейцев "Северный поток – 2" автор доклада Нина Кацемих привела в качестве примера.

По ее мнению, Россия манипулирует решениями, которые принимаются в Брюсселе, и "ловко дергает за ниточки". Кацемих пожаловалась на непрозрачную работу Совета ЕС.

"в очень многих случаях мы совсем не понимаем, как именно федеральное правительство Германии защищает... позиции, это происходит буквально за закрытыми дверями",

– заявила она в беседе с РИА Новости.

В документе говорится о "слишком большой" власти концернов в Европе. Автор доклада утверждает, что в некоторых случаях представители компаний контролируют политические процессы.

"если 70% встреч в Еврокомиссии проходят с представителями компаний, то речь уже не может идти о сбалансированном консультировании, о политике в интересах всех, и мы имеем результаты исключительно в пользу компаний", – заявила эксперт.

Указав на роль Берлина в реализации проекта "Северный поток – 2", Кацемих напомнила и о том, что у него есть и противники, отмечает "Царьград". Речь идет о кандидате на пост главы Еврокомиссии Манфреде Вебере. Ранее он пообещал сделать все возможное, чтобы заблокировать "Северный поток – 2", если займет этот пост.

На угрозы Вебера немцы уже ответили. Премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания Мануэла Швезиг раскритиковала его заявление, указав на важность проекта и призвав его не играть с будущим Германии.