Рабочим нужно уложиться в месяц

Газопровод "Северный поток – 2" начали прокладывать в акватории РФ. Об этом сообщила оператор Nord Stream 2 AG.

Отмечается, что работы по укладке трубы ведутся "круглосуточно и без выходных", чтобы уложиться в отмеренный планом месяц. На данный момент уложено более 1,1 км трубы. Для строительства "Северного потока – 2" в российских водах транспортные суда будут доставлять трубы длиной 12 м и весом 24 тонны из ближайшего логистического центра в финском Котке.

"Сегодня судно Solitaire начало работы по укладке газопровода "Северный поток – 2" в российских водах. 100 км первой нитки газопровода в российских территориальных водах будет уложено в течение одного месяца", – говорится в сообщении.

На борту судна работает до 420 человек.

В компании подчеркнули, что при строительстве соблюдены экологические и судоходные нормы – воздействие на окружающую среду и судоходство сведено к минимуму.