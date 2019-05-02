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США объяснили свою позицию по "Северному потоку - 2"

Фото: www.globallookpress.com
Американцы раскрыли опасность газопровода для Запада

В США объяснили, почему так активно пытаются помешать строительству "Северного потока – 2". По словам министра энергетики Соединенных Штатов Рика Перри, с помощью проекта Россия сможет влиять на политику Европы.

Министр добавил во время своего выступления в Брюсселе, что американцы выступают против того, чтобы сторонние силы принуждали другие страны к чему-то. Он также рассказал, что США являются не только надежным поставщиком газа, но и "очень привлекательной альтернативой для европейских стран".

"Мы выступаем против строительства "Северного потока — 2", а также "Турецкого потока". Они будут транспортировать единый источник энергопоставок из одной страны. При этом 11 европейских стран зависят от российского газа вплоть до 75% от их общего импорта", – цитирует Перри агентство РИА Новости.

Он считает, что "Северный поток – 2" позволит России получить рычаг воздействия и руководить внешней политикой Западной Европы.

Проект предполагает строительство двух веток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против "Северного потока – 2", который должны сдать уже в 2019-м, выступают не только США, но и Украина, Литва, Латвия и Польша. 

Полина ИВАНОВА
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