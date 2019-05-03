Немецким фирмам разослали пугающие письма

Посол США в Германии Ричард Гренелл вновь напомнил ФРГ, что ждет страну за участие в "Северном потоке – 2". Он рассказал, что в январе 2019-го немецкие организации предупредили о возможных рестрикциях со стороны Вашингтона.

"С американской точки зрения, этот газопровод не только транспортирует газ, но и имеет высокий санкционный риск",

– заявил Гренелл в интервью Focus.

По его мнению, проект несет серьезные геополитические последствия. Дипломат уже не раз выступал с подобными заявлениями.

"Северный поток – 2" протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность двух веток составит 55 млрд кубометров газа в год. Предполагается, что строительство завершится в 2019-м. Против проекта выступают США, Украина и ряд стран Балтики.