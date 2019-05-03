Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США стращают Германию санкциями из-за "Северного потока – 2"

Фото: www.globallookpress.com
Немецким фирмам разослали пугающие письма

Посол США в Германии Ричард Гренелл вновь напомнил ФРГ, что ждет страну за участие в "Северном потоке – 2". Он рассказал, что в январе 2019-го немецкие организации предупредили о возможных рестрикциях со стороны Вашингтона.

"С американской точки зрения, этот газопровод не только транспортирует газ, но и имеет высокий санкционный риск",

заявил Гренелл в интервью Focus.

По его мнению, проект несет серьезные геополитические последствия. Дипломат уже не раз выступал с подобными заявлениями.

"Северный поток – 2" протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность двух веток составит 55 млрд кубометров газа в год. Предполагается, что строительство завершится в 2019-м. Против проекта выступают США, Украина и ряд стран Балтики. 

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...

Раскусили: Россия строит "Северный поток – 2" с коварной целью

Американцы раскрыли опасность газопровода для Запада

Играют на опережение: в США разработают новые "болезненные" антироссийские санкции

В Вашингтоне призвали не ждать "новых признаков враждебных действий" со стороны России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей