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Посол США в Германии Ричард Гренелл вновь напомнил ФРГ, что ждет страну за участие в "Северном потоке – 2". Он рассказал, что в январе 2019-го немецкие организации предупредили о возможных рестрикциях со стороны Вашингтона.
"С американской точки зрения, этот газопровод не только транспортирует газ, но и имеет высокий санкционный риск",
– заявил Гренелл в интервью Focus.
По его мнению, проект несет серьезные геополитические последствия. Дипломат уже не раз выступал с подобными заявлениями.
"Северный поток – 2" протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность двух веток составит 55 млрд кубометров газа в год. Предполагается, что строительство завершится в 2019-м. Против проекта выступают США, Украина и ряд стран Балтики.
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