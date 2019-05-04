Братислава действует под руководством Вашингтона

Президенты США и Словакии Дональд Трамп и Петер Пеллегрини после совместных переговоров выступили против строительства "Северного потока – 2".

В совместном заявлении отмечается, что российский проект ставит под угрозу энергетическую безопасность Европы и ухудшает ситуацию на Украине.

"Наши страны также подтверждают, что энергетическая безопасность имеет основополагающее значение для национальной безопасности. Мы вновь заявляем о своем неприятии использования энергетических проектов в качестве геополитического оружия, включая Nord Stream 2",

– цитирует сообщение РИА "Новости".

Оба политика также подчеркнули, что санкционное давление против России необходимо усилить.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что Пеллегрини не найдет поддержку в Германии против строительства газопровода, передает RT.

"К тому же по вопросам "Северного потока – 2" Пеллегрини не найдёт союзников в Германии. Также не стоит забывать, что Словакия, через которую идут внешние трубопроводные потоки, является чуть ли не главной проигравшей страной в случае запуска "Северного потока – 2", – отметил специалист.

"Северный поток – 2" протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность двух веток составит 55 млрд кубометров газа в год. Предполагается, что строительство завершится в 2019-м. Против проекта выступают США, Украина и ряд стран Балтики.