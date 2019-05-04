Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Словаки выступили против "Северного потока – 2"

Фото: www.globallookpress.com
Братислава действует под руководством Вашингтона

Президенты США и Словакии Дональд Трамп и Петер Пеллегрини после совместных переговоров выступили против строительства "Северного потока – 2".

В совместном заявлении отмечается, что российский проект ставит под угрозу энергетическую безопасность Европы и ухудшает ситуацию на Украине.

"Наши страны также подтверждают, что энергетическая безопасность имеет основополагающее значение для национальной безопасности. Мы вновь заявляем о своем неприятии использования энергетических проектов в качестве геополитического оружия, включая Nord Stream 2",

цитирует сообщение РИА "Новости".

Оба политика также подчеркнули, что санкционное давление против России необходимо усилить.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что Пеллегрини не найдет поддержку в Германии против строительства газопровода, передает RT.

"К тому же по вопросам "Северного потока – 2" Пеллегрини не найдёт союзников в Германии. Также не стоит забывать, что Словакия, через которую идут внешние трубопроводные потоки, является чуть ли не главной проигравшей страной в случае запуска "Северного потока – 2", – отметил специалист.

"Северный поток – 2" протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность двух веток составит 55 млрд кубометров газа в год. Предполагается, что строительство завершится в 2019-м. Против проекта выступают США, Украина и ряд стран Балтики.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Раскусили: Россия строит "Северный поток – 2" с коварной целью

Американцы раскрыли опасность газопровода для Запада

Играют на опережение: в США разработают новые "болезненные" антироссийские санкции

В Вашингтоне призвали не ждать "новых признаков враждебных действий" со стороны России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей