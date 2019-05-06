Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Словаки ошиблись с нападками на "Северный поток-2"

Фото: www.globallookpress.com
Братиславе указали на стратегический провал

Поддержка Словакии позиции США против  газопровода "Северный поток-2" выйдет боком европейской республике. Как пояснил глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, у Братиславы и Вашингтона разные причины неприятия проекта, причем Белый дом заботится исключительно о своих интересах.

"Вашингтон, будучи сейчас экспортером газа и конкурентом на этом рынке, в принципе выступает против российского экспорта. То, что тактически США поддерживают Украину и Словакию, не должно вводить в заблуждение", – отметил Абзалов в интервью RT.

Политолог напомнил, что США стремятся потеснить Россию на европейском рынке энергоносителей, поэтому им выгодны любые перебои в поставках "голубого топлива" из РФ.

Фото: www.globallookpress.com

Но Словакия не имеет выхода к морю, поэтому принимать СПГ из США не сможет, то есть она в любом случае привязана к трубопроводным поставкам.

"Словакии выгодно договариваться с Москвой, потому что она все равно будет покупать российское топливо. Громкими заявлениями Братислава хочет усилить свои переговорные позиции", – цитирует РИА ФАН Абзалова.

Сейчас Словакия является страной-транзитером российского газа, поскольку принимает топливо из украинской ГТС и распределяет его далее по Европе. Если поставки через Украину прервутся, то и словаки потеряют сотни миллионов евро транзитных доходов. Поэтому они так противятся строительству "Северного потока-2".

Фото: www.globallookpress.com

Однако Словакия, наряду с Сербией, Болгарией и Венгрией, может быть включена в маршрут европейской нитки газопровода "Турецкий поток". Этот вариант обсуждается, но вполне может быть отвергнут из-за необдуманных заявлений Братиславы, и тогда энергетическая безопасность республики окажется под угрозой. 

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини после встречи с главой США Дональдом Трампом заявил, что полностью разделяет негативное отношение Вашингтона по поводу "Северного потока-2".

Газопровод "СП-2" свяжет РФ и ФРГ напрямую через Балтийское море. 

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Страшная трагедия в Шереметьеве: в катастрофе погибли более 40 человек

В списке жертв есть дети. Большинство умерших находились в хвосте самолета "Москва-Мурманск"

"Ответка за зло": взбесившиеся украинцы радуются из-за погибших в самолете РФ

Пользователи Сети, проживающие в Незалежной, не скупятся на негативные отзывы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей