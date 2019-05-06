Словаки ошиблись с нападками на "Северный поток-2"

Братиславе указали на стратегический провал

Поддержка Словакии позиции США против газопровода "Северный поток-2" выйдет боком европейской республике. Как пояснил глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, у Братиславы и Вашингтона разные причины неприятия проекта, причем Белый дом заботится исключительно о своих интересах.

"Вашингтон, будучи сейчас экспортером газа и конкурентом на этом рынке, в принципе выступает против российского экспорта. То, что тактически США поддерживают Украину и Словакию, не должно вводить в заблуждение", – отметил Абзалов в интервью RT.

Политолог напомнил, что США стремятся потеснить Россию на европейском рынке энергоносителей, поэтому им выгодны любые перебои в поставках "голубого топлива" из РФ.

Но Словакия не имеет выхода к морю, поэтому принимать СПГ из США не сможет, то есть она в любом случае привязана к трубопроводным поставкам.

"Словакии выгодно договариваться с Москвой, потому что она все равно будет покупать российское топливо. Громкими заявлениями Братислава хочет усилить свои переговорные позиции", – цитирует РИА ФАН Абзалова.

Сейчас Словакия является страной-транзитером российского газа, поскольку принимает топливо из украинской ГТС и распределяет его далее по Европе. Если поставки через Украину прервутся, то и словаки потеряют сотни миллионов евро транзитных доходов. Поэтому они так противятся строительству "Северного потока-2".

Однако Словакия, наряду с Сербией, Болгарией и Венгрией, может быть включена в маршрут европейской нитки газопровода "Турецкий поток". Этот вариант обсуждается, но вполне может быть отвергнут из-за необдуманных заявлений Братиславы, и тогда энергетическая безопасность республики окажется под угрозой.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини после встречи с главой США Дональдом Трампом заявил, что полностью разделяет негативное отношение Вашингтона по поводу "Северного потока-2".

Газопровод "СП-2" свяжет РФ и ФРГ напрямую через Балтийское море.