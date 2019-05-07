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Вашингтон призвал Европу покупать газ у демократических продавцов

Фото: www.globallookpress.com
Американцы продолжают навязывать европейцам свой СПГ

Европейским компаниям необходимо закупать топливо "демократических источников". Об этом заявил сегодня посол США в ЕС Гордон Сондлэнд. Также он сообщил о беспокойстве Вашингтона с связи с продвижением укладки газопровода "Северный поток-2". Свой спич американец пытался донести до европейцев во время экономического мероприятия в Брюсселе.

"Все, что создает прогресс по строительству трубопровода, – это неверное направление. Но это в меньшей степени разговор о США, а в большей – о Европе, которая покупает СПГ или любую иную энергию из других источников, кроме России, из западных источников, я бы сказал, демократических источников", – цитирует РИА "Новости" посла.

Он оценил Россию как "зловредного" актора.

По его словам, вопрос энергетической безопасности занимает важное место в отношениях Вашингтона с Брюсселем, "основа которых остается сильной и непоколебимой".

Фото: www.globallookpress.com

Сондлэнд назвал связи Европы и США "очень длительным и устойчивым союзом", однако в которых возможны "трудные разговоры".

Ранее во вторник стало известно, что оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG ждет на следующей неделе от Еврокомиссии ответа по вопросу, будет ли проект исключен из новых правил ЕС по газовому рынку. Как написал Bloomberg со ссылкой на представителя компании в Евросоюзе Себастьяна Сасса, "СП-2" имеет право на исключение из ранее принятой европейцами Газовой директивы и должен получить его. При этом компания предусмотрительно изучает все варианты защиты своих прав, если Брюссель все-таки не предоставит проекту исключение, в том числе, через суд.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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