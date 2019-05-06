Украинцы пытаются уличить российского монополиста в антиконкурентных действиях

"Нафтогаз" сочинил жалобную петицию в Еврокомиссию в связи со строительством газопровода "Северный поток – 2". Киев обвинил российский концерн "Газпром" в антиконкурентных действиях в Европе. Об этом сообщил на своей странице в Facebook исполнительный директор украинской госкомпании Юрий Витренко, оценив свою жалобу как открытие "нового фронта в противостоянии" с нашим монополистом.

В документе "Нафтогаз" подробно анализирует, как "благодаря "Северному потоку –2", блокированию виртуального реверса, контролю над компаниями на европейском рынке газа "Газпром" злоупотребляет своим доминирующим положением и ограничивает конкуренцию".

"Мы обосновываем наши права подать эту жалобу (хотя мы и не компания из Европейского Союза) и, что важно, предлагаем конкретные механизмы решения указанных в жалобе проблем", – сообщил пан Витренко.

Он подчеркнул, что документ создавался при участии европейских экспертов и юристов.





"Нафтогаз" рассчитывает, что данная жалоба поможет сохранить Киеву доходы от перекачки российского голубого топлива потребителям "Газпрома" в Европе.

"Отсутствие транзита газа будет означать потерю 4% ВВП и экономический спад уже в 2020 году", – напомнил представитель госкомпании. Кроме того, в "Нафтогазе" намерены добиться того, чтобы импортируемое голубое топливо в Незалежную стоило дешевле.

Еще 25 апреля пан Витренко говорил, что Киев заканчивает подготовку жалобы в антимонопольный орган Евросоюза с требованием обязать "Газпром" продавать газ европейским компаниям на восточной границе Украины. Более того, России предлагается забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей ГТС Незалежной на десятилетний срок.

