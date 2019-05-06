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Порошенко стал "оружием массового поражения" для украинцев

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
продолжениеУкраина поймала "российского" диверсанта
Пятого лидера Незалежной признали "с ног сшибательным"

Действующего президента Украины Петра Порошенко назвали "оружием массового поражения" в связи с тем, что во время его речей и просто присутствия рядом с ним люди часто падают в обморок. К такому выводу пришел беглый депутат Верховной рады Александр Онищенко. На странице в Facebook он попросил хозяина "Рошена" не приходить на инаугурацию шестого лидера нации Владимира Зеленского.

Свой пост украинец написал на фоне сегодняшнего инцидента в Донбассе, куда нагрянул с последним визитом в качестве президента Петр Алексеевич и где рухнула без сознания во время его речи военнослужащая ВСУ.

"Возле Порошенко снова падают в обморок люди. В этот раз – девушка-военная в Авдеевке… Мы уже даже не будем считать, какая она по счету… А ведь началось все прямо на его (Порошенко – ред.) инаугурации, когда упал парень из почетного караула. "І таке буває", сказал Порошенко. Мы бы добавили – "И слишком часто". Петр Алексеевич, на инаугурацию к Зеленскому, которую вы всячески пытаетесь затянуть, не приходите, пожалуйста, вообще. Вы – какое-то оружие массового поражения",

оставил такую запись сегодня в Сети Онищенко.

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

В комментариях пользователи также оценили происходящее вокруг "шоколадного короля" аномальное явление (орфография и пунктуация сохранены оригинальные):

"Петя проклятый и тянет военных за собой", " Так, то є знаково....люди почали падати, коли Порошенко прийшов до влади...то скінчиться, лише коли Порошенко піде.Тимчасовий лідер, що сам взяв владу, лідер крові та війни....прийшов час змін і відповідальності за все", "Такое ощущение, что военные голодают, кормят их только когда главнокомандующий приезжает... И вот в ожидании банкета они бахаются в обморок", "Петя это какая-то чума", "Это нечистая сила приставленная при полководце и магия рун под которой он ходит....)" "Он с ног сшибательный)))".

РИА "Новости" попытались подсчитать, кто и когда падал в обморок в присутствии пана Порошенко, начиная со дня вступления его в должность 7 июня 2014 г. Тогда, напомним, упал солдат почетного караула, из рук которого до этого выпал карабин. Падучая приключилась в общей сложности примерно с девятью гражданами, включая священника в Стамбуле во время ожидания подписания Томоса.

Кстати, дата инаугурации пана Зеленского до сих пор неизвестна, поскольку Рада и штаб новоизбранного главы государства не могут прийти к единому мнению. Сам актер настаивает на 19 мае, однако это День памяти жертв политических репрессий и ряд депутатов и чиновников считают не уместным проводить торжества на фоне скорби. В любом случае, вступление в должность Зеленского должно состояться не позднее 2 июня.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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