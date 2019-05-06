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Украина предотвратила "теракт" российских спецслужб

Фото: facebook.com/pg/SecurSerUkraine
Украинская контрразведка отчиталась о борьбе с психологической вербовкой Москвы

Военные контрразведчики Службы безопасности Украины заявили, что смогли предотвратить терракт, подготовленный якобы российской спецслужбой. При этом силовое ведомство из РФ не уточняется. Отчет о проделанной работе обнародован на сайте СБУ в понедельник, 6 мая.

По данным украинской спецслужбы, сотрудники неназванной российской силовой структуры завербовали работника одного из военных арсеналов в начале 2019 года.

"Для этого они использовали методы психологического воздействия и давления, угрожая безопасности родственников служащего, которые проживают на временно оккупированных территориях Донбасса. Перед работником арсенала были поставлены задачи по сбору и передаче информации о военном объекте, в частности состоянии охраны, наличии и перемещении оружия", – утверждается в сообщении СБУ.

Полученную информацию, по версии украинских силовиков, Москва якобы планировала использовать для совершения диверсий на стратегическом военном объекте для подрыва обороноспособности Незалежной.

Фото: facebook.com/pg/SecurSerUkraine

Украинцу из Москвы обещали следующие блага: российское гражданство, пенсию и некие материальные средства.

"Сопровождение и координацию его деятельности кураторы осуществляли с территории РФ через сеть Интернет", – говорится в заявлении.

СБУ предупредила граждан соборной, что в поле зрения спецслужб "страны-агрессора" может оказаться любой украинец.

Как водится в таких случаях, Киев представил общественности видеокартинку с неким человеком, не раскрыв его лица, который исключительно на русском языке рассказывает о своей вербовке. Также традиционно гражданин почему-то одет в свитер.


Напомним, последний раз СБУ громко отчиталась о предотвращенном теракте со стороны Москвы 22 марта. Тогда украинские силовики поведали о подготовке диверсии в метро города Харькова. Для этого якобы был завербован местный житель, которого в российской столице снабдили бомбой мощностью 600 граммов в тротиловом эквиваленте, инструкцией и выдали $15 тысяч.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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