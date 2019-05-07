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Украину потряс ущерб от разрыва торговли с Россией

Фото: pixabay.com
Потери Киева оказались куда серьезнее, чем у Москвы

В Незалежной продолжают оценивать ситуацию, в которой оказалась страна после разрыва торговых отношений с Россией. Так, директор департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон заявил, что Украина потеряла в 13 раз больше денег, чем Россия.

Эксперт сравнил показатели 2018 г. по сравнению с 2013-м и ужаснулся. Оказалось, что внешнеэкономическая торговля с Россией сократилась в целых три раза, сообщает агентство РИА ФАН, экспорт – в четыре, а импорт из соседней страны в Незалежную стал в три раза меньше.

"Если считать, что газ мы всё-таки покупаем в России, то и наш экспорт в Россию, и наш импорт из России упали примерно на $11,5 млрд. Только $11,5 млрд для России – это меньше 0,8% ВВП, а для Украины это 10% ВВП", – заявил специалист в интервью CapitalTV.  

Как напоминает телеканал RT, в апреле Украина увеличила список товаров, которые запретили ввозить в страну из России. Позже премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что Москва вводит ответные меры.

Полина ИВАНОВА
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