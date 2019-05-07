Дипломата решили отозвать в Соединенные Штаты до конца мая 2019-го

Посол США на Украине Мари Йованович покинет свою должность в ближайшее время. Об этом рассказали источники в США украинским журналистам.

Издание ZN.ua сообщило, Йованович экстренно отбыла на родину для консультаций. Правда, 11 мая она вернется в Незалежную, но пробудет там всего 9 дней и улетит обратно в США. Позже эту информацию агентству РИА Новости подтвердил представитель Госдепа США.

"Посол Йованович завершает свою трехлетнюю дипломатическую миссию в Киеве в 2019 году, как и планировалось", – отметили в ведомстве.

Временный поверенный будет выполнять обязанности посла, пока не назначат нового.

Йованович обвиняли на Украине в попытке помешать работе Генпрокуратуры. Якобы во время встречи с Юрием Луценко, главой ведомства, посол США передала ему список лиц, на которых нельзя было заводить уголовные дела, об этом он сообщал изданию The Hill. Впрочем, Госдеп США опроверг эти обвинения.