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Посол США на Украине вернется на родину

Мэри Йованович. Фото: www.globallookpress.com
Дипломата решили отозвать в Соединенные Штаты до конца мая 2019-го

Посол США на Украине Мари Йованович покинет свою должность в ближайшее время. Об этом рассказали источники в США украинским журналистам.

Издание ZN.ua сообщило, Йованович экстренно отбыла на родину для консультаций. Правда, 11 мая она вернется в Незалежную, но пробудет там всего 9 дней и улетит обратно в США. Позже эту информацию агентству РИА Новости подтвердил представитель Госдепа США.

"Посол Йованович завершает свою трехлетнюю дипломатическую миссию в Киеве в 2019 году, как и планировалось", – отметили в ведомстве.

Временный поверенный будет выполнять обязанности посла, пока не назначат нового.

Йованович обвиняли на Украине в попытке помешать работе Генпрокуратуры. Якобы во время встречи с Юрием Луценко, главой ведомства, посол США передала ему список лиц, на которых нельзя было заводить уголовные дела, об этом он сообщал изданию The Hill. Впрочем, Госдеп США опроверг эти обвинения. 

Полина ИВАНОВА
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