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Киев помог Москве с вооружением

Фото:Алексей Ерешко/ТАСС
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Незалежная совершила очередную глупость

Украинские санкции сыграли на руку России в сфере военно-промышленного комплекса вместо того, чтобы навредить ему. Об этом заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

В июне 2014 г. Петр Порошенко запретил любое сотрудничество с РФ в сфере ВПК, включая поставки продукции двойного назначения, например, двигатели для вертолетов и силовые установки для кораблей. Суслов отметил, что в России сумели развить собственное производство необходимых комплектующих.

"Скажем, отказ поставлять двигатели для вертолетов – это должно было погубить целую отрасль, но на самом деле Россия создала собственную отрасль производства вертолетных двигателей", – сказал бывший министр в эфире NewsOne.

Не получилось "подкосить" и строительство флота, отечественные корабли были сданы, пусть и с задержкой. Таким образом, украинские власти в очередной раз в ущерб себе попытались насолить России, но не добились своей цели.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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