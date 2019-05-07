Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Украине силой навязали Крым

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеПорошенко проигнорировал требование Генпрокуратуры
Полуостров дорого обошелся Киеву

Власти Украины потратили на Крым $110 миллиардов. Об этом рассказал первый президент страны Леонид Кравчук.

По словам украинского политика, в 1954 г. генсек СССР Никита Хрущев буквально навязал полуостров Киеву, поскольку Москва не хотела возиться с опустошенной территорией.

"Приезжает (Хрущев) в Киев, заходит к первому секретарю ЦК Компартии Украины и говорит: "Вы должны забрать Крым, Россия не может с ним справиться", – рассказал Кравчук в интервью "Апострофу". "Говорят, что нам подарили Крым. Нет – нас заставили взять Крым, и стране он стоил все эти годы 110 млрд долларов", – заявил Кравчук.

Леонид Кравчук. Фото: www.globallookpress.com

Первый президент Незалежной уверен, что Крым опять станет украинским, потому что жители полуострова сами этого хотят. Но решительный шаг они сделают, когда Украина станет лучшим местом на Земле.

"Если мы будем проводить правильную политику, если мы будем у себя проводить реформы и Украина начнет жить нормально, как живут люди в Европе – без коррупции, без бедности такого бешеного масштаба, без войны и так далее", – описал прекрасное будущее Кравчук.

Когда это время настанет, экс-политик сказать затруднился.

Крым вошел в состав РФ в 2014 г. по решению населения, проголосовавшего на референдуме.

Фоторепортаж
Воссоединение Крыма с Россией стало неожиданностью для крымчан
Фото: commons.wikimedia.org/Anton Holoborodko (CC BY-SA 3.0) Фото: commons.wikimedia.org/Elizabeth Arrott Сергей Аксенов. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев Фото: www.globallookpress.com Фото: most.life Фото: commons.wikimedia.org/Капитан Морган (CC BY-SA 4.0)
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Названа приоритетная версия крушения SSJ100

Основную роль в катастрофе мог сыграть человеческий фактор

Достигли дна: Украину потряс ущерб от разрыва торговли с Россией

Потери Киева оказались куда серьезнее, чем у Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей