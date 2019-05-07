Украине силой навязали Крым

Полуостров дорого обошелся Киеву

Власти Украины потратили на Крым $110 миллиардов. Об этом рассказал первый президент страны Леонид Кравчук.

По словам украинского политика, в 1954 г. генсек СССР Никита Хрущев буквально навязал полуостров Киеву, поскольку Москва не хотела возиться с опустошенной территорией.

"Приезжает (Хрущев) в Киев, заходит к первому секретарю ЦК Компартии Украины и говорит: "Вы должны забрать Крым, Россия не может с ним справиться", – рассказал Кравчук в интервью "Апострофу". "Говорят, что нам подарили Крым. Нет – нас заставили взять Крым, и стране он стоил все эти годы 110 млрд долларов", – заявил Кравчук.

Первый президент Незалежной уверен, что Крым опять станет украинским, потому что жители полуострова сами этого хотят. Но решительный шаг они сделают, когда Украина станет лучшим местом на Земле.

"Если мы будем проводить правильную политику, если мы будем у себя проводить реформы и Украина начнет жить нормально, как живут люди в Европе – без коррупции, без бедности такого бешеного масштаба, без войны и так далее", – описал прекрасное будущее Кравчук.

Когда это время настанет, экс-политик сказать затруднился.

Крым вошел в состав РФ в 2014 г. по решению населения, проголосовавшего на референдуме.