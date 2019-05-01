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Жена Зеленского обзавелась жильем в Крыму

Фото: www.globallookpress.com
В СМИ просочились любопытные подробности

После триумфа шоумена вскрылись неожиданные факты. Как выяснилось, супруга нового президента Украины Елена – владелица элитной недвижимости в Крыму. Квартиру в пентхаусе они купила у украинского бизнесмена Александра Буряка.

Квадратные метры в ЖК "Император", что в Ялте, достались ей на весьма выгодных условиях. За апартаменты недалеко от Ливадийского дворца, с видом на Черное море, окруженные парком, Елена заплатила полцены. О сделке сообщает агентство Reuters со ссылкой на украинский реестр недвижимости и официальные данные о доходах.

Итак, в апреле 2013-го, за год до присоединения Крыма к России, Зеленская выложила Буряку 163,8 тысячи долларов. Минимальная цена за квадратный метр в этом ЖК на тот момент составляла 2,8 тысячи долларов. Жене нынешнего президента метр обошелся в  1,263 тысячи.

Ни Зеленский, ни его супруга, ни сам Буряк не захотели комментировать эту информацию.

Между тем квартиру уже выставили на продажу за 790,7 тысяч долларов, отмечает агентство. Тем не менее, действующий владелец пока – Елена Зеленская.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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