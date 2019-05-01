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"Киев возьмем без единого выстрела": россияне ответили на угрозы Донбассу

Фото: www.globallookpress.com
В Незалежной придумали наказание для тех, кто получит гражданство РФ

Несмотря на заявления Владимира Путина о том, что у Москва не намерена создавать киевской власти проблемы, скандал с паспортами Донбассу продолжается.

Блестящая идея пришла в голову замминистра по вопросам "временно оккупированных" территорий Юрия Грымчака. Тот предложил отобрать украинское гражданство у тех, кто захочет получить российское.

"Конституция Украины говорит, что украинец должен обладать только одним гражданством - гражданством Украины",

– безапелляционно заявил он в эфире телеканала "Пятый", добавив, что необходимо будет "аннулировать паспорта Украины, паспорта зарубежные, внутренние".

В Сети предложением Грымчака возмутились. Пользователи предрекли, что такими темпами в Незалежной скоро не останется украинцев (орфография и пунктуация сохранены).

"По ходу пьессы ...Киев скоро возьмем без единого выстрела..." "Если лишить всех украинцев, которые имеют второй паспорт, гражданства Украины, то перепись населения может занять гораздо меньше времени и ресурсов", "Прекрасно)) Заодно пусть лишат тех, у кого паспорта Венгрии Польши, Израиля, США...В частности – их феерическую министершу здравоохранения и всю Раду)" "Во головотяпы-то - давайте-давайте! И скоро окажется, что на Украине, кроме западенских бандеровских районов, живут одни граждане России",

– пишут комментаторы.

Напомним, указ об упрощенном получении российского гражданства жителями Донецкой и Луганской народных республик Путин подписал 24 апреля. Сегодня российский лидер также упростил выдачу паспортов РФ для украинцев, которые родились и жили в Крыму постоянно и уехали с полуострова до 18 марта 2014 года.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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