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Паспорт РФ смогут получить не только жители Донбасса.
Согласно документу, гражданами нашей страны могут стать украинцы, которые родились и жили в Крыму постоянно и уехали с полуострова до 18 марта 2014 года.
Подписанный Владимиром Путиным документ размещен сегодня на портале правовой информации. Срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство России не должен превышать трех месяцев, говорится в указе.
Ранее известие о российских паспортах для жителей Донбасса вызвало на Украине грандиозный скандал.
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