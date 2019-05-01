Теперь официально – российский лидер подписал указ.

Паспорт РФ смогут получить не только жители Донбасса.

Согласно документу, гражданами нашей страны могут стать украинцы, которые родились и жили в Крыму постоянно и уехали с полуострова до 18 марта 2014 года.

Подписанный Владимиром Путиным документ размещен сегодня на портале правовой информации. Срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство России не должен превышать трех месяцев, говорится в указе.

Ранее известие о российских паспортах для жителей Донбасса вызвало на Украине грандиозный скандал.