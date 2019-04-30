В Ростовской области заработали центры выдачи российских документов жителям ДНР и ЛНР

МИД Украины выразил протест в связи с открывшимися на юге России центрами выдачи российских паспортов гражданам народных республик Донбасса, и потребовал "безотлагательно прекратить" их работу. Об этом говорится в соответствующем заявлении, обнародованном на официальном сайте дипведомства во вторник, 30 апреля.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с началом функционирования на территории Ростовской области Российской Федерации центров выдачи паспортов Российской Федерации гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях в Донецкой и Луганской областях Украины", – следует из сообщения.

Киев считает, что такими действиями Москва показывает свое "пренебрежение к нормам и принципам международного права", а также нарушает государственный суверенитет и территориальную целостность Незалежной. По мнению украинского министерства, решение Кремля о получении российского гражданства жителями ДНР и ЛНР в облегченной форме является "юридически ничтожным и не признается" киевскими властями.





МИД Незалежной "категорически потребовал" от России "безотлагательно прекратить международно-противоправные деяния" против Украины, а также отменить и изменения в российские законы, посвященные теме гражданства, и указы президента РФ Владимира Путина.

Также украинцы призвали мировое сообщество не признавать документы, выданные Москвой дончанам и снова возопили к Западу – еще обложить санкциями Москву.

Ранее сегодня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что наличие гражданства РФ позволит жителям ДНР и ЛНР иметь документы, которые признаются не только в России, сообщает ТАСС.





В свою очередь, по словам представителя Главного управления по делам миграции МВД РФ Кирилла Адзинова, данные соцопросов говорят, что 86% населения неподконтрольных киевскому режиму территорий Донбасса хотят получить российское гражданство, пишет ФедералПресс. Он подчеркнул, что в случае образования слишком больших очередей в уже открывшихся пунктах, будет принято решение о формировании дополнительных.

Первый центр выдачи паспортов для жителей Луганской народной республики в Ростовской области начал работать в понедельник, 29 апреля, в Новошахтинске. А сегодня открылся второй – для населения Донецкой народной республики в селе Покровском Неклиновского района.

"Начиная с 7 мая все территориальные подразделения миграционной службы будут осуществлять консультативный прием и прием документов для желающих предоставить документы для получения по упрощенной схеме российского гражданства. На сегодня прием в Донецке осуществляется пока только в одном месте, где находится аппарат миграционной службы", – уточнил процедуру замначальника миграционной службы ДНР Владимир Медведок, который уже привез документы от первых заявителей.

Агентство НДР во вторник распространило правила подачи заявлений на приобретение российского гражданства в упрощенной форме постоянно проживающим в народных республиках Донбасса.

