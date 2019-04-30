Хозяин "Рошена" уступил свои активы другу-олигарху, против которого в Москве открыты уголовные дела

Молдавская компания Twins Estate S.R.L. сообщила, что приобрела мажоритарный пакет акций одного из крупнейших торговых центров Кишинева АО "Gemenii S.A." (в советские времена универмаг "Детский мир"), владельцем которого, по данным некоторых СМИ, являлся пока еще действующий президент Украины Петр Порошенко.

Пресс-релиз Twins Estate S.R.L. о покупке актива оказался в распоряжении "Интерфакса". Как сообщает во вторник агентство, договор о купле-продаже одобрил Совет по конкуренции перед самыми пасхальными праздниками. Сейчас документ вступил в силу.

Покупатель не раскрыл подробности сделки и ее сумму, равно как и имя продавца. Отмечается, что торговый центр будет работать в обычном режиме, однако новый владелец планирует обновить магазин в соответствии с запросами современного рынка. Также собственник обещает сохранить "узнаваемый по всей Молдавии" бренд Gemenii.





Twins Estate S.R.L. входит в группу компаний Rogob, которая занимается розничной торговлей мясом и мясопродуктами. Местные СМИ писали, что она через третьи лица принадлежит лидеру Демократической партии и главному молдавскому олигарху Владимиру Плахотнюку, которого в Республике считают деловым партнером пана Порошенко.

В России же против этого бизнесмена открыты несколько уголовных производств. Так, в ноябре 2017 г. суд в Москве заочно арестовал Плахотнюка по делу о покушении на убийство российского банкира Германа Горбунцова. В феврале нынешнего года МВД РФ обвинило главу Демпартии и еще одного молдавского бизнесмена Вячеслава Платона в организации международной преступной группировки и незаконном выводе за пределы России в 2013-2014 гг. более 37 млрд рублей.

Что касается пана Порошенко, то последнее, от чего ранее украинский олигарх избавился, был судостроительный завод "Ленинская кузня", который в раже постмайданных событий декоммунизировали в "Кузницу на Рыбальском". Продажа акций предприятия состоялась осенью 2018 года.

