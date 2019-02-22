Молдавский политик обворовал Россию

Счет идет на десятки миллиардов

Канал незаконного вывода денег из России пресекли сотрудники Министерства внутренних дел РФ. За два года преступники положили на свои счета за границей более 37 млрд рублей. Одним из организаторов схемы является молдавский политик с российским гражданством Владимир Плахотнюк, сообщили в МВД.

"Денежные средства в российских рублях списывались с корреспондентских счетов российских банков в BC Moldindconbank S. A. по подложным решениям судов Республики Молдова в пользу иностранных физических и юридических лиц (нерезидентов)", – пояснили в ведомстве.

Отмечается, что раскрытые финансовые преступления были совершены в 2013-2014 г.г. В рамках этого дела арестован житель Подмосковья Александр Коркин. Еще одним подозреваемым является гражданин РФ Вячеслав Платон.

Россиянин Владимир Плахотнюк считается богатейшим человеком в Молдавии. Он возглавляет Демократическую партию, контролирующую республиканский парламент. В декабре 2017 г. он был заочно арестован Басманным судом Москвы по обвинению в покушении на убийство.

Вячеслав Платон был осужден в Молдавии в 2017 г. за финансовые махинации.