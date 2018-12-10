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Додона снова отстранили от должности

Игорь Додон. Фото:Михаил Метцель/ТАСС
Такое решение вынес конституционный суд Молдавии

Глава государства отказался принимать пять законов.

Чтобы их утвердить, президента Молдавии Игоря Додона на время лишили полномочий. Об этом заявили в конституционном суде.

"На основании 91 статьи конституции председатель парламента в качестве исполняющего обязанности президента подпишет указанные законы", – сообщил председатель КС Михай Поалелунжь.

Отправить Додона во временную отставку попросили спикер парламента Андриан Канду и депутат-демократ Сергей Сырбу, передает РИА "Новости". Молдавский лидер отказался подписывать документы о строительстве на месте бывшего республиканского стадиона здания посольства США, а также о праздновании Дня Европы 9 мая. Не понравились главе страны и новый кодекс о теле- и радиовещании и два закона о карабинерах, согласно которым они будут в подчинении не только у президента, но и у правительства.

Напомним, Додона уже несколько раз отстраняли от должности. Предыдущая временная отставка произошла из-за того, что политик не одобрил кандидатуры двух новых министров.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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