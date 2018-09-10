Лобовое столкновение грузовика с автомобилем президента признали неслучайным

Главу Молдавской Республики Игоря Додона пытались убить. В этом уверен депутат парламента от фракции Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Влад Батрынча. По его мнению, политические противники действующего президента спешат устранить его в преддверии выборов.

"Высокие ставки предвыборного года. Игорь Додон несколько дней назад заявил, что будет участвовать в предстоящих парламентских выборах во главе списка ПСРМ. Учитывая его высокий рейтинг и поддержку большинства населения республики, это – опасность для власти и правых партий, для их евроатлантических кураторов", – приводит "Эхо Молдавии" слова политика.

Батрынча напомнил, что Додон открыто выступает за объединение Молдовы с Приднестровьем, за сближение с Москвой. В скором времени состоится инициированный Додоном Конгресс Семьи с участием патриарха Московского Кирилла.

"Можно продолжить перечисление причин. Но, учитывая всю сумму факторов, говорить о случайности просто нелепо. Таких случайностей не бывает, особенно в политике", – резюмировал молдавский депутат.

Ранее сам Додон назвал произошедшее ДТП "странным". Не исключил возможности покушения и лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

Авария произошла в воскресенье, 9 сентября, на трассе Кишинев – Унгены. "Грузовик модели Mercedes, управляемый 40-летним мужчиной, выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с официальным кортежем. Автомобиль модели Mercedes, который принадлежал Государственной службе защиты и охраны, съехал с трассы и перевернулся. Затем грузовик врезался в транспортное средство Volkswagen Touareg, которое входило в официальную колонну, и оно съехало с проезжей части", – приводит "Спутник Молдавии" подробности, озвученные Генеральным инспекторатом полиции.

Водитель грузовика находится в больнице с сотрясением мозга. Госпитализированы также мать и сын Игоря Додона. Сам президент РМ сообщил, что чувствует себя хорошо и не нуждается в помощи медиков.