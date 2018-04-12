Россиян погонят из Приднестровья через Украину

Молдавия то ли просит, то ли требует от Москвы вывода миротворцев из самопровозглашенной Республики

Кишинев намерен договориться с Киевом о возможности вывода из Приднестровья российских военных через коридор по территории Украины. Об этом заявил в четверг, 12 апреля, премьер-министр Молдавии Павел Филип.

"Мы требуем и просим о выводе российских войск с территории Молдавии, а также трансформации нынешних операций в Приднестровье в гражданскую миссию с международным мандатом, будучи уверенными, что (это) позволит создать основу для решения приднестровского конфликта через переговоры", – цитирует "Интерфакс" премьера.

По его словам, о выводе наших войск из самопровозглашенной Республики он говорил на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоялась в нынешнем феврале, однако представители России указали на невозможность вывезти вооружение через Незалежную по причине сложной ситуации в этой стране.

"Я заверил (представителя РФ), что у нас достаточно убедительных мощностей и возможности убедить наших украинских друзей сделать коридор, чтобы можно было вывезти и вооружение, и амуницию, которые все еще остаются в Приднестровье", – отметил Филип.

Парламент Молдавии принял заявление о выводе российских войск с территории ПМР в июле 2017 года. Документ одобрил 61 депутат из 101. В знак протеста зал заседаний покинули парламентарии от оппозиционной Партии социалистов. Молдавский президент Игорь Додон назвал это заявление парламента провокацией. "Данные действия направлены на ухудшение отношений с Российской Федерацией и подрыв тех успехов, которых удалось достигнуть совместно с российским руководством, а именно, в области экспорта молдавской продукции, ситуации с мигрантами, регионального сотрудничества, образовательных и гуманитарных программ", – написал он в своем Facebook 21 июля.

По его мнению, документ разрабатывался и принимался под влиянием извне.

На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск (ОГРВ), являющаяся преемницей 14-й общевойсковой армии. Основные задачи опергруппы – миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами.

