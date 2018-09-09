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ЧП произошло на трассе Страшены-Калараш. Один из автомобилей президентского кортежа перевернулся в результате столкновения с грузовиком. Игоря Додона увезли в больницу.
ДТП произошло в воскресенье, передает телеканал Publika.md. Случившееся подтвердили в полиции, но о состоянии молдавского лидера пока ничего не известно.
В пресс-службе президента информацию пока не комментируют, уточняет РИА Новости.
По последним данным, серьезно пострадала мать Додона. Об этом пишет портал Bloknot-Moldova.
Самому главе государства помощь медиков не потребовалась, с ним все в порядке. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его пресс-секретарь Максим Лебединский.
Как выяснилось, грузовик, который врезался в автомобиль президента и джип его охраны, принадлежит частной птицефабрике.
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