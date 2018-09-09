Президента Молдавии увезла "скорая"

ЧП произошло на трассе Страшены-Калараш. Один из автомобилей президентского кортежа перевернулся в результате столкновения с грузовиком. Игоря Додона увезли в больницу.

ДТП произошло в воскресенье, передает телеканал Publika.md. Случившееся подтвердили в полиции, но о состоянии молдавского лидера пока ничего не известно.

В пресс-службе президента информацию пока не комментируют, уточняет РИА Новости.

По последним данным, серьезно пострадала мать Додона. Об этом пишет портал Bloknot-Moldova.

Самому главе государства помощь медиков не потребовалась, с ним все в порядке. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его пресс-секретарь Максим Лебединский.

Как выяснилось, грузовик, который врезался в автомобиль президента и джип его охраны, принадлежит частной птицефабрике.