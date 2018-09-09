Погиб премьер-министр Абхазии

Геннадий Гагулия попал в ДТП

Авария произошла в ночь с 8 на 9 сентября.

ДТП с правительственным кортежем случилось возле поста Мюссера, когда премьер-министр направлялся из аэропорта Сочи в Абхазию.

Информацию подтвердила пресс-секретарь кабмина Диана Зантария.

"По предварительным данным, Геннадий Леонидович (Гагулия – ред.) на пути в больницу был еще жив", – цитирует ее РИА Новости.



Больше в ДТП не было ни жертв, ни пострадавших. Обстоятельства и причины случившегося пока неизвестны.