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Приднестровье лишило поста посла Молдавии в России

Андрей Негуца. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Культурные связи Москвы с Тирасполем очень не понравились Кишиневу

Посол Молдавии в России Андрей Негуца оказался на грани отзыва из-за того, что не смог воспрепятствовать открытию в российской столице фонда развития социальных и культурных связей "Приднестровье". Об этом сообщил вице-председатель правящей Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Чеботарь.

"Это беспрецедентный шаг, который окажет влияние на процесс реинтеграции страны",

цитирует РИА "Новости" представителя ДПМ.

Чеботарь послал президенту Молдавии Игорю Додону очередную "черную метку": если он не отзовет посла, тогда "может быть объявлено его временное отстранение от обязанностей, как говорится, на пять минут".

Накануне, 13 февраля, пресс-секретарь МИД Республики Александр Ройтман уведомил, что Министерство иностранных дел и европейской интеграции направило в кабмин запрос об отзыве посла Молдавии в РФ Негуцы.

Игорь Додон. Фото: www.globallookpress.com

Ранее в четверг Додон прокомментировал сложившуюся ситуацию в своем Facebook. Он встретился с Негуцей "для внутренних консультаций" и напомнил, что, согласно Конституции страны, только президент отвечает за внешнюю политику и "обладает исключительной прерогативой назначать и отзывать дипломатических представителей Республики".

"Я заявил со всей ответственностью, что полностью доверяю послу Негуце и считаю, что он выполняет возложенные на него обязанности в национальных интересах РМ", – написал Додон.

Президент назвал решение МИД "абсолютно необъяснимым и нерациональным", высоко оценив работу посла, отметив, что тот "является одним из самых опытных специалистов в области внешней политики".


Негуца возглавил молдавскую дипмиссию в России весной 2017 года.

Напомним, 22 января 2019 г. в Москве открылся Фонд развития социальных и культурных связей "Приднестровье", в задачи которого входит помощь в налаживании культурных и социально-экономических связей. Тирасполь объявил его официальным представительством ПМР, что тут же вызвало протест со стороны Кишинева.

Елена УСОВА
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