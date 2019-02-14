Приднестровье лишило поста посла Молдавии в России

Культурные связи Москвы с Тирасполем очень не понравились Кишиневу

Посол Молдавии в России Андрей Негуца оказался на грани отзыва из-за того, что не смог воспрепятствовать открытию в российской столице фонда развития социальных и культурных связей "Приднестровье". Об этом сообщил вице-председатель правящей Демократической партии Молдовы (ДПМ) Владимир Чеботарь.

"Это беспрецедентный шаг, который окажет влияние на процесс реинтеграции страны",

– цитирует РИА "Новости" представителя ДПМ.

Чеботарь послал президенту Молдавии Игорю Додону очередную "черную метку": если он не отзовет посла, тогда "может быть объявлено его временное отстранение от обязанностей, как говорится, на пять минут".

Накануне, 13 февраля, пресс-секретарь МИД Республики Александр Ройтман уведомил, что Министерство иностранных дел и европейской интеграции направило в кабмин запрос об отзыве посла Молдавии в РФ Негуцы.





Ранее в четверг Додон прокомментировал сложившуюся ситуацию в своем Facebook. Он встретился с Негуцей "для внутренних консультаций" и напомнил, что, согласно Конституции страны, только президент отвечает за внешнюю политику и "обладает исключительной прерогативой назначать и отзывать дипломатических представителей Республики".

"Я заявил со всей ответственностью, что полностью доверяю послу Негуце и считаю, что он выполняет возложенные на него обязанности в национальных интересах РМ", – написал Додон.

Президент назвал решение МИД "абсолютно необъяснимым и нерациональным", высоко оценив работу посла, отметив, что тот "является одним из самых опытных специалистов в области внешней политики".

Негуца возглавил молдавскую дипмиссию в России весной 2017 года.



Напомним, 22 января 2019 г. в Москве открылся Фонд развития социальных и культурных связей "Приднестровье", в задачи которого входит помощь в налаживании культурных и социально-экономических связей. Тирасполь объявил его официальным представительством ПМР, что тут же вызвало протест со стороны Кишинева.

