Нибиру
- Дьявольская планета приближается: Нибиру сняли на видео
- Пострашнее будет: в космосе родилась вторая Нибиру
- Нибиру готовит людей к новой великой эре
Министерство иностранных дел Молдавии хочет, чтобы представитель дипмиссии в России Андрей Негуца вернулся на родину. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Александр Ройтман.
МИД Молдавии уже предъявило российскому послу Олегу Васнецову ноту протеста из-за того, что встречу делегации с пилотами, которых спасли из плена в Афганистане, якобы задержали.
Россия не хочет сообщать Молдавии, где находятся летчики, заявили ранее в Кишиневе. При этом в администрации президента республики Игоря Додона сочли действие МИД безответственным поступком. Ведь Москва помогала спасать пилотов, которые находятся в больнице.
Вертолет, выполнявший в Афганистане гражданскую миссию, разбился в 2015 году. Два пилота оказались в плену у боевиков.
В организации удивились фантазиям Украины о бегающих с автоматами солдатах из России
Пока батька торопится в Сочи, хозяин Кремля находится в рабочей поездке в Татарстане