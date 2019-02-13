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В Молдавии требуют отозвать посла в России

Соответствующий запрос МИД республики направил правительству

Министерство иностранных дел Молдавии хочет, чтобы представитель дипмиссии в России Андрей Негуца вернулся на родину. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Александр Ройтман.

МИД Молдавии уже предъявило российскому послу Олегу Васнецову ноту протеста из-за того, что встречу делегации с пилотами, которых спасли из плена в Афганистане, якобы задержали.

Россия не хочет сообщать Молдавии, где находятся летчики, заявили ранее в Кишиневе. При этом в администрации президента республики Игоря Додона сочли действие МИД безответственным поступком. Ведь Москва помогала спасать пилотов, которые находятся в больнице.

Вертолет, выполнявший в Афганистане гражданскую миссию, разбился в 2015 году. Два пилота оказались в плену у боевиков. 

Полина ИВАНОВА
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