Молдавия нервничает из-за спасенных Россией в Афганистане пилотов из соседней Республики

Посол РФ в Кишиневе Олег Васнецов вызван в Министерство иностранных дел Молдавии, где ему была вручена нота протеста в связи с задержкой встречи молдавской делегации с вызволенными из афганского плена летчиками. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства Александр Ройтман.

"Мы просим Российскую Федерацию обеспечить немедленный доступ молдавской делегации к нашим гражданам",

– цитирует РИА "Новости" дипломата.

По его словам, молдавские представители приехали в Москву вечером 11 февраля, однако до сих пор не смогли встретиться с пилотами. Делегация утверждает, что они сейчас находятся под опекой неправительственной организации, а власти РФ якобы скрывают, где именно.

"Эти действия Российской Федерации противоречат нормам международного права, а также двусторонним соглашениям. Наше посольство обратилось к компетентным органам в Российской Федерации, но, к сожалению, не получило ответа",

– заявил Ройтман.





В понедельник, 11 февраля, президент Молдавии Игорь Додон уведомил общественность, что Москва помогла освободить из плена в Афганистане двух молдавских летчиков – Лионеля Буруянэ и Михаила Крихана. По его информации, в настоящее время оба пилота находятся в одной из московских больниц, но скоро смогут вернуться домой.

Сами летчики накануне дали интервью телеканалу НТВ, где рассказали, что приходят сейчас в себя психологически и физически, пытаются "все забыть – эти муки, страх".

"Хотим войти в норму, начать заново жить. Сейчас мы свободны и благодарим всех тех, кто был задействован: президента Республики Молдова Игоря Додона, руководство Российской Федерации, господина Чайку [сопредседатель "Деловой России" Игорь Чайка]. Без этих людей нас бы сейчас здесь не было",

– подчеркнул Буруянэ.

Боевики запрещенной в РФ группировки "Талибан" сбили в провинции Фарьяб вертолет гражданской миссии 24 ноября 2015 года. На борту находилось 18 пассажиров, а экипаж состоял из трех граждан Молдавии, работавших на правительство США и помогавших силам безопасности Афганистана. Террористы убили одного молдаванина – Олега Грозу и еще троих пассажиров. Тело пилота доставили на родину в декабре 2015-го. Двое других граждан Молдавии оставались в плену, как и остальные пассажиры.

